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Часть НДПИ предложили переводить на счета несовершеннолетних россиян

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Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором предложил направлять часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета несовершеннолетних. Об этом сообщает RT.

Общественный деятель в своем обращении отметил, что программа материнского капитала положительно влияет на демографическую ситуацию, однако для достижения большего эффекта меры поддержки следует расширять.

Он считает, такой мерой могла бы стать практика открытия банковских счетов для новорожденных россиян с последующим начислением определенных средств из федерального бюджета. Молодые люди смогут воспользоваться этими средствами по достижении 18-летия.

«В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорожденный будет получать 100 тыс. рублей на свой счет», — сказано в тексте послания.

А те средства, которые остались после выплат новорожденным, предлагается ежегодно равномерно распределять между несовершеннолетними гражданами до достижения ими совершеннолетия.

Петунин также указал, что подобная практика поддержки новых поколений действует в некоторых нефтедобывающих странах. По его словам, реализация такой идеи в РФ повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей и станет хорошим стимулом для повышения рождаемости в стране.

Ранее российское правительство утвердило перечень доходов, из которых удерживаются алименты на детей.

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