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Каждый пятый работодатель отказывает кандидатам из-за постов в соцсетях

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Depositphotos

Каждый пятый (20%) работодатель отказывал кандидатам на вакансию из-за постов в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что в 13% компаниях не было таких случаев, однако интернет-активность соискателей проверяется. 55% работодателей вовсе не интересуются активностью в сети, предположительно, это связано с нехваткой кадров, в то время как в прошлом году интерес к этому был выше из-за массового перехода на онлайн-формат работы.

Согласно опросу, 39% россиян учитывают тот факт, что их интернет-активности могут придавать значение. При этом 11% респондентов вовсе не беспокоит то, что об их постах подумают начальники.

Женщины чаще мужчин задумываются об интересе к их соцсетям со стороны работодателей: 44% против 34%. Россияне до 24 лет чаще остальных ведут соцсети несмотря на то, что их страницы просматривают работодатели (14%).

За год число работодателей, увольняющих работников за посты в социальных сетях, сократилось с 10 до 7%. Еще 22% следят за интернет-активностью сотрудников (в прошлом году — 26%).

Исследование проводилось 21 октября — 3 ноября 2021 года среди представителей 1 000 компаний и 3 000 экономически активных граждан из всех округов России.

Ранее эксперты рассказали, какие профессии будут востребованы в ближайшие 5-10 лет.

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