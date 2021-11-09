В Японии семьям выделят почти $900 на детей до 18 лет

Правящая в Японии Либерально- демократическая партия и ее младший партнер по коалиции партия «Комэйто» приняли решение о выплате пособия в 880 долларов на детей до 18 лет. Об этом сообщает агентство Киодо.

Материальная помощь нужна для поддержки населения в условиях пандемии.

Половина данной суммы будет направлена семьям с детьми в виде банковского перевода. Другая половина будет предоставлена в виде купонов, которые можно потратить на товары.

Правительство намерено выдавать данные пособия только семьям с общим годовым доходом, не превышающим $85 тыс. Тем не менее официальные ограничения и критерии по заработку семей не утверждены.

В общей сложности планируется направить на выплаты свыше $265 млрд. Одобрить меры поддержки могут в течение ноября.

Ранее сообщалось, что выделение денег для детского населения страны было одним из предвыборных обещаний партнера Либерально-демократической партии по правящей коалиции партии Комэйто.