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В России выросла стоимость ипотеки

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Depositphotos

Полная стоимость ипотечного кредита в России с начала 2021 года в среднем выросла на 0,6% — с 8,6% до 9,2%, сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Ключевой причиной повышения стоимости ипотечного кредита стало изменение условий программы льготной ипотеки, сократившей до трех миллионов рублей предельную сумму кредита для всех регионов России. Также на рост стоимости ипотеки оказало влияние изменение ключевой ставки Центробанком.

«Поскольку заемщикам теперь приходится занимать у банков большую сумму на покупку недвижимости, то для снижения долговой нагрузки они стали брать кредиты на более длительный срок. За сентябрь средний срок ипотечного кредитования в России увеличился на 2,5 месяца — до 19 лет. С начала года средний срок вырос на 20 месяцев», — указано в исследовании ОКБ.

Ранее были названы последствия закачки денег в ипотеку.

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