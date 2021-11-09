В Сбере оценили ситуацию с кредитной нагрузкой на россиян

В России существенно не ухудшилось состояние заемщиков, закредитованность граждан не переходит за какие-то опасные уровни. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев в интервью kp.ru.

«Если смотреть на заемщиков Сбербанка, то мы не видим никакого ухудшения состояния заемщиков. По скоринговым баллам, по которым мы оцениваем клиентов, никакого драматического или даже существенного ухудшения вообще не происходит», — сказал он.

По словам Царева, уровень просроченной задолженности по кредитам остается низким и по потребительским кредитам, и по ипотеке.

Зампред правления Сбера подчеркнул, что россияне к ипотеке относятся очень ответственно.

Ранее сообщалось, что средняя полная стоимость ипотечного кредита в России выросла до 9,2%. Ключевой причиной увеличения стоимости ипотечного кредита стало изменение условий программы льготной ипотеки.