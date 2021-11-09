Прокачка газа через трубопровод «Ямал — Европа» выросла в 2,5 раза после возобновления прямых поставок, сообщает ТАСС со ссылкой на европейского газотранспортного оператора Gascade.

К утру вторника, 9 ноября, прокачка выросла с 360 тыс кубометров в час до 860 тыс.

Ранее прокачку газа в Германию по трубопроводу Ямал-Европа снова остановили. Уточняется, что поставки газа прекратились в период с 09.00 до 10.00 по московскому времени. Затем начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу.

Газопровод «Ямал-Европа» способен прокачивать до 33 млрд куб. м в год, его протяженность составляет более 2 тыс. км. Он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.

27 октября президент России Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» начать плановые работы по наполнению принадлежащих компании европейских хранилищ газом после прекращения закачки в российские хранилища.