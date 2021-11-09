Стало известно, когда будет установлена цена на газ для Белоруссии

Цена на газ для Белоруссии будет установлена до 31 декабря 2022, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерства энергетики России и Белоруссии.

Протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа Белоруссии и его транспортировке в 2022 году. Конечная стоимость газа для Минска будет прописана в договоре, который белорусская сторона в ближайшее время планирует заключить с «Газпромом».

Ранее в Белоруссии оценили сотрудничество с рынком России.

Россия и Белоруссия будут формировать общий рынок нефти и газа.

Интеграционный декрет, который предусматривает принятие 28 совместных программ, подписали президент РФ Владимир Путин и глава государства Белоруссии Александр Лукашенко. Они охватывают углубленную интеграцию России и Белоруссии практически во всех важнейших отраслях. Также фактически создаются механизмы развития единого экономического пространства.