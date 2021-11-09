Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16
Институт Гамалеи разрабатывает новое лекарство для лечения... 01:07
Первый в России иск о возврате биткоинов был отклонен судом 01:02
Слуцкая: подруг в спорте нет 00:59

Ветряные турбины оказались опасными для здоровья

close
100%
MHI Vestas Offshore Wind

Проживающие на юге Франции супруги Кристель и Люк Фокерт пострадали от длительного нахождения вблизи ветряных турбин. Вред от них пара смогла доказать в суде и получить компенсацию. Об этом пишет The Guardian.

В 2008 году в 700 метрах от дома супругов были установлены ветряные турбины. Однако спустя пять лет пара столкнулась с тем, что у них начались постоянные недомогания, сопровождающиеся головными болями, депрессией, тошнотой, а также проблемами со сном. Через какое-то время они поняли, что их здоровье пострадало из-за соседства с шестью ветряками, чьи лопасти громко шумели, а свет мигал каждые две секунды. Из-за этого супругам пришлось переехать жить в другое место. При этом проблемы со здоровьем после этого у пары пропали, отмечает издание.

Судмедэксперт объяснил их состояние «синдромом турбины», при котором на фоне мерцающего света и сильного шума от ветряков могут возникать или обостряться болезни. Первый иск французов на энергетические компании суд отклонил в 2020 году, после чего они подали апелляцию, где эксперты доказали вредное воздействие ветряных установок. В итоге пострадавшим выплатили €100 тыс., а также изменили скорость работы и освещение на шести турбинах.

Ранее сообщалось, что фирма Energy Vault, разработчик башни с гравитационным накоплением энергии Evx, заключила с компанией DG Fuels сделку на $520 млн на поставку 1,6 ГВт-ч аккумулированной энергии для производства в США возобновляемого водорода и других видов топлива с помощью солнечной энергии.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+