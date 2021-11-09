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«Газпром» сообщил о начале закачки газа в европейские хранилища

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Компания «Газпром» сообщила, что начал закачку газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, передает ТАСС.

В компании уточнили, что определили объемы и маршруты транспортировки газа.

Ранее сообщалось, что «Газпром» 8 ноября завершает закачку газа в подземные хранилища России с целью обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка предстоящей зимой и приступит к увеличению поставок в подземные хранилища Европы.

До этого президент России Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» начать плановые работы по наполнению принадлежащих компании европейских хранилищ газом после прекращения закачки в российские хранилища.

До этого Путин отмечал, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия для «Газпрома». По словам российского лидера, если произойдет снижение потребления, то это отразится и на российских добывающих компаниях.

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