Стоимость реставрации немецкого ЦБ стала рекордной для Европы

Deutsche Bundesbank собирается отремонтировать свою штаб-квартиру. Однако стоимость перестройки стала настолько высокой, что уже превышает затраты на строительство штаб-квартиры Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Здание было построено в конце 1960-х годов в стиле брутализма и уже морально устарело. Поэтому его собираются полностью отреставрировать, а также расширить его до университетского городка.

Как сообщает Handelsblatt, ряд экспертов и общественников смущает тот факт, что стоимость перестройки старого здания будет обходиться дороже, чем строительство новой штаб-квартиры ЕЦБ, которое обошлось в €1 млрд.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск объявил на собрании акционеров, что штаб-квартира компании переезжает из Пало-Альто в американском штате Калифорния в техасский Остин. Маск отметил, что калифорнийское жилье дорого стоит, и многие сотрудники Тesla, приезжающие из других штатов, не могут себе его позволить.