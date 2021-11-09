Рыночные условия помешали владельцу «Красное & Белое» выйти на IPO

Mercury Retail Holding решила отложить планируемое на Московской бирже IPO в связи со сложившимися рыночными условиями. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте.

«В дополнение к ранее опубликованным объявлениям от 27 октября и 3 ноября 2021 года о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) глобальных депозитарных расписок (ГДР) с листингом на Московской бирже, Mercury Retail Holding PLC объявляет о решении отложить планируемое на Московской бирже IPO в связи со сложившимися рыночными условиями», — отмечается в сообщении.

До этого компания объявляла, что собирается провести IPO на Московской бирже. Планировалось, что рыночная капитализация ретейлера в результате IPO составит от $12 млрд до $13 млрд. Mercury Retail рассчитывала разместить до 200 млн акций, каждая из которых должна была стоить $6–6,5 за каждую.

При этом продавать свои бумаги собирались лишь текущие владельцы компании. Так, 49% принадлежит основателю «Красного & Белого» Сергею Студенникову и его семье. Основателям сети «Бристоль» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву приходится по 37,25 и 7,69% соответственно. Оставшиеся 6,06% не раскрываются.

Ранее сообщалось, что российский сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» подаст документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. В компании сообщили, что бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци стал членом совета директоров российской компании.