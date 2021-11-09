Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16
Институт Гамалеи разрабатывает новое лекарство для лечения... 01:07
Первый в России иск о возврате биткоинов был отклонен судом 01:02
Слуцкая: подруг в спорте нет 00:59

Рыночные условия помешали владельцу «Красное & Белое» выйти на IPO

close
100%
Depositphotos

Mercury Retail Holding решила отложить планируемое на Московской бирже IPO в связи со сложившимися рыночными условиями. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте.

«В дополнение к ранее опубликованным объявлениям от 27 октября и 3 ноября 2021 года о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) глобальных депозитарных расписок (ГДР) с листингом на Московской бирже, Mercury Retail Holding PLC объявляет о решении отложить планируемое на Московской бирже IPO в связи со сложившимися рыночными условиями», — отмечается в сообщении.

До этого компания объявляла, что собирается провести IPO на Московской бирже. Планировалось, что рыночная капитализация ретейлера в результате IPO составит от $12 млрд до $13 млрд. Mercury Retail рассчитывала разместить до 200 млн акций, каждая из которых должна была стоить $6–6,5 за каждую.

При этом продавать свои бумаги собирались лишь текущие владельцы компании. Так, 49% принадлежит основателю «Красного & Белого» Сергею Студенникову и его семье. Основателям сети «Бристоль» Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву приходится по 37,25 и 7,69% соответственно. Оставшиеся 6,06% не раскрываются.

Ранее сообщалось, что российский сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» подаст документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. В компании сообщили, что бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци стал членом совета директоров российской компании.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+