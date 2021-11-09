Вильфанд предсказал востребованность российского газа в Европе этой зимой

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что предстоящей зимой погода в Европе будет неустойчивой: оттепели будут сменяться сильными заморозками, поэтому российский газ будет востребован в западной части континента. Об этом метеоролог рассказал в интервью «Интерфакс».

«Ожидается очень неоднородный режим, это касается и Западной, и Восточной Европы, и европейской территории России. Ожидается, что количество оттепелей будет превышать обычные значения, и в то же время большая повторяемость низких температур <...> до -15...-20 °С для Западной Европы. Это очень холодная погода», — сказал Вильфанд.

По его словам, в связи с подобным прогнозом и энергетической ситуацией российский газ очень пригодится европейским странам.

«Когда прогнозируются резкие понижения, где угодно, в любой точке, хоть в Москве, хоть в Берлине, энергетики должны заранее поставить дополнительные объемы топлива - газа, угля, мазута - на подстанции», — резюмировал Вильфанд.

Ранее стало известно, что «Газпром» начал закачку газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. В компании уточнили, что определили объемы и маршруты транспортировки газа.