Российским туристам ускорят проверку в египетских аэропортах

В Египте стремятся ускорить процедуры в аэропортах, поэтому на проверку сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов пассажиров будет выделено больше сотрудников. Это позволит сдерживать распространение коронавируса. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, сотрудников санитарных служб станет больше в международных аэропортах Каира, Шарм-эль-Шейха, Хургады, Марса-Алама, Луксора, Асуана и Александрии, отмечается в сообщении.

Также президент Египта Абдель Фаттах аль- Сиси поручил Минздраву страны в координации с министерством гражданской авиации создать максимальный комфорт туристам в аэропортах, которые прилетают отдыхать на курорты, чтобы не создавать скопления людей.

В АТОР сообщили, что российские авиакомпании уже обращали внимание Египта на то, что проверка туристов из России занимает несколько часов, из-за чего происходят задержки в отправлении рейсов.

В самом же Египте стали ужесточать антиковидные меры, чтобы стимулировать население к вакцинации.

Ранее сообщалось, что Греция признала российскую вакцину «Спутник V», но греческое цифровое приложение не распознает ее QR-код. Сообщается, что россияне при въезде, могут предъявлять сертификат в бумажном виде.