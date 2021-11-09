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В России станет проще получить официальный статус безработного

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российские власти утвердили новый порядок регистрации безработных граждан. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина страны.

«Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил новый порядок регистрации безработных граждан, а также граждан, которые обращаются в службы занятости для помощи в трудоустройстве. Это позволит автоматизировать поиск работы и сократить количество подаваемых документов», — уточняет пресс-служба правительства.

Предполагается, что со временем центры занятости страны станут работать на базе единой цифровой платформы, получившей название «Работа в России».

Благодаря оптимизации и ускоренным срокам, соотечественники начнут взаимодействовать со службами занятости в дистанционном формате. Также россиянам не понадобится предъявлять множество документов, нужных для определения статуса безработного. Так, людям не придется предоставлять в службы занятости трудовую книжку, документы об образовании, справки об инвалидности.

«Переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране, независимо от места жительства», — добавил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Одновременно с прогрессом и возможностью удаленной подачи документов, граждане смогут обратиться в центры занятости лично.

Ранее безработица в России снизилась до исторического минимума.

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