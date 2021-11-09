В России станет проще получить официальный статус безработного

Российские власти утвердили новый порядок регистрации безработных граждан. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина страны.

«Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил новый порядок регистрации безработных граждан, а также граждан, которые обращаются в службы занятости для помощи в трудоустройстве. Это позволит автоматизировать поиск работы и сократить количество подаваемых документов», — уточняет пресс-служба правительства.

Предполагается, что со временем центры занятости страны станут работать на базе единой цифровой платформы, получившей название «Работа в России».

Благодаря оптимизации и ускоренным срокам, соотечественники начнут взаимодействовать со службами занятости в дистанционном формате. Также россиянам не понадобится предъявлять множество документов, нужных для определения статуса безработного. Так, людям не придется предоставлять в службы занятости трудовую книжку, документы об образовании, справки об инвалидности.

«Переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране, независимо от места жительства», — добавил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Одновременно с прогрессом и возможностью удаленной подачи документов, граждане смогут обратиться в центры занятости лично.

Ранее безработица в России снизилась до исторического минимума.