Российские туристы столкнулись со сложностями при въезде в Таиланд

Россияне начали массово жаловаться на сложности при регистрации в системе ThaiPass. Это связано с тем, что с 1 ноября все прибывшие в Таиланд должны предоставить необходимые документы онлайн. Об этом сообщает портал TourDom.

Провинции, которые входят в программу «песочница» (туристы, прилетающие на остров должны быть вакцинированы двумя дозами вакцины от коронавируса не позднее, чем за 14 дней до вылета и иметь соответствующий сертификат), устанавливают разные правила въезда. Например, для отдыха на Пхукете российским туристам можно забронировать проживание как напрямую от отеля, так и через онлайн-сервисы, отмечается в сообщении портала.

Так, чтобы посетить Паттайю, наоборот, необходимо подтверждать бронь, трансфер и оплачивать ПЦР-тесты только через гостиницу.

Туристы в социальных сетях стали жаловаться, что путешествие в страну стало представлять из себя квест. Некоторые отметили, что поездка на отдых похожа на оформление визы в космос.

В свою очередь, эксперты порекомендовали туристам регистрироваться в системе ThaiPass заранее — как минимум за две недели до поездки. Таким образом можно избежать трудностей при оформлении.

Ранее россияне рассказали, куда бы хотели отравиться в путешествие зимой. По мнению 52% опрошенных, идеальные места для зимовки — теплые страны. Лучшими направлениями в холодное время года россияне назвали Таиланд (19,5%), Индонезию, особенно Бали (9%), ОАЭ (7%), Испанию (6,2%) и США (4,5%).