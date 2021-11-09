Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Юрист Брызгалин назвал три причины отказа в налоговом вычете... 02:04
Дисквалифицированный легкоатлет Лысенко работает водителем грузовика 01:58
Гинцбург рассказал о роли назальной вакцины в формировании... 01:49
Легкоатлет Лысенко обвинил бывших руководителей ВФЛА в своей... 01:38
В МИД Италии появился спецпосланник по правам ЛГБТ+ 01:36
«Росатом» собрался продать свои урановые активы в США... 01:23
В Сочи 4,5 года колонии получил ослепивший солдата сержант 01:16
Институт Гамалеи разрабатывает новое лекарство для лечения... 01:07
Первый в России иск о возврате биткоинов был отклонен судом 01:02
Слуцкая: подруг в спорте нет 00:59

В США пожаловались на нехватку туалетной бумаги

close
100%
Depositphotos

В Нью-Йорке владельцы ресторанов и отелей пожаловались на дефицит бытовых товаров первой необходимости, в том числе и туалетной бумаги. Об этом пишет BBC News.

Компании в Нью-Йорке заявили о дефиците товаров после того, как город открыли для посещения вакцинированных туристов, отмечает издание.

«Нет столовых приборов, стеклянной посуды, контейнеров на вынос, бумажных изделий. Даже туалетной бумаги», — рассказал шеф-повар и владелец ливанского ресторана ilili Филипп Массуд.

В свою очередь главный менеджер пятизвездочного отеля Lotte New York Palace Ребекка Хаббард сообщила, что бизнес стал готовиться к худшему, хотя определенный уровень запасов в отеле еще есть. При этом туристов уже предупредили, что из-за проблем с поставками им стоит ожидать ограниченное меню блюд и повышенные цены на услуги.

BBC News пишет, что американские поставщики продолжают бороться с последствиями пандемии. Перебои с товарами становятся все ощутимее из-за роста цен и нехватки персонала. На сегодняшний день дефицит наблюдается не только в Нью-Йорке. На всей территории США зафиксировали нехватку товаров.

Ранее стало известно, что из-за мировых проблем с поставками товаров жители Великобритании стали скупать ингредиенты для праздничных блюд к Рождеству, чтобы не остаться без еды на праздник.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+