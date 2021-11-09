Suddeutsche Zeitung: в Германии допустили заморозку «Северного потока — 2» ради Украины

Новые власти Германии могут пойти на заморозку проекта газопровода «Северный поток — 2» ради Украины. Об этом в статье для Süddeutsche Zeitung пишет обозреватель Штефан Корнелиус.

В материале издания делается вывод, что Германия оказалась в энергетической зависимости от России, что стало «самой большой внешнеполитической проблемой» страны». При этом автор подчеркивает, что данная проблема появилась еще во время холодной войны, однако ее значение всегда старались приуменьшить.

По мнению Корнелиуса, аргумент о том, что Германия и Россия нуждаются друг в друге как покупатель и поставщик, верен лишь отчасти. Автор статьи убежден, что Россия готова платить самую высокую цену за эту зависимость Германии, чтобы продвигать другие интересы. И если Германия думает о надвигающейся зиме, то президент РФ Владимир Путин мыслит стратегическими категориями, а доходы от газа имеют для него второстепенное значение.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре предупредил, что есть риск затягивания процесса сертификации «Северного потока — 2» на фоне вмешательства в процедуру ЕС.