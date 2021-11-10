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Times: из-за энергокризиса в Китае может возникнуть дефицит товаров

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Global Look Press

В КНР многие заводы и фабрики приостанавливают работу или переходят на двухдневную рабочую неделю. Это вызвано энергетическим кризисом. При этом происходит сокращение объемов производства. По мнению экспертов The Times, из-за этого могут возникнуть дальнейшие перебои с поставками товаров и рост цен на них.

В 16 китайских провинциях введено нормирование потребления электричества. На производство товаров в итоге уходит в два раза больше времени. Выпускающие сырье и материалы заводы сталкиваются с трудностями. Это приводит к дефициту на других предприятиях, которым нужны материалы для производства.

«К концу ноября все будет очень непросто с этим», — уверен эксперт гонконгской рекрутинговой компании Robert Walters Джон Мьюлэли.

Аналитики говорят, что перебои с поставками популярной продукции из Китая сохранятся и на протяжении большей части 2022 года. В свою очередь это, по мнению экспертов, приведет к удорожанию товаров на 10-12%.

Ранее аналитик Андрей Маслов заявил о традиционном подорожании валюты ближе к Новому году

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