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Эксперт объяснил, могут ли заблокировать карты «спекулянтам»

Эксперт Янин объяснил, что карты «спекулянтам» по закону не могут заблокировать

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

С точки зрения закона банки не могут заблокировать карты россиян, которые делают крупные закупки товаров. Об этом заявил агентству «Прайм» руководитель Ассоциации по защите прав потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

«С точки зрения нынешнего законодательства у банков нет возможности блокировать закупки физлицами. Заявление, что банки должны заблокировать тех, кто закупает много, голословны. Законы позволяют закупать любые товары в любом количестве при условии, что средства, на которые они приобретаются, получены легитимно», — пояснил эксперт.

По его словам, идея заставить банки блокировать карты за покупку большого количества товаров одного вида является попыткой наделить финансовые организации «несвойственной функцией». Янин полагает, что подобные проблемы необходимо решать другими способами.

Он считает, что новые всплески ажиотажного спроса на отдельные виды товаров могут возникнуть, однако к осени могут появиться специальные механизмы контроля, нацеленные на более равномерное распределение наиболее востребованных товаров.

Ранее сообщалось, что банки начали блокировать карты россиян, которые осуществляли спекулятивные закупки товаров с целью перепродажи, тем самым выполняя предписание ЦБ. Речь идет об однотипных операциях.

При этом банки самостоятельно определяют критерии такой активности. Например, 10 кг сахара можно пробить через пять чеков по 2 кг каждый. Таким образом, возникают пять чеков на одинаковую сумму из одной торговой точки за небольшое время. За подобные действия есть риск попасть под блокировку.

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