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Япония введет запрет на экспорт премиальных авто и украшений в Россию

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Япония введет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе премиальных автомобилей и украшений. Ограничение вступает в силу 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на японского министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду.

«Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса, драгоценные камни, ювелирные изделия. Запрет вступает в силу 5 апреля», — сказал министр.

Последний по времени пакет санкций Японии против России был введен в пятницу, 25 марта. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил о введении ограничительных мер против еще 25 россиян и 81 организации.

Глава ведомства добавил, что японские власти будут внимательно следить за «побочным влиянием» санкций, введенных Японией против России, на экономику страны и финансовые рынки, а также принимать шаги в координации со странами G7 и международным сообществом.

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Санкции против России
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