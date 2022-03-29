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Глава Евросовета призвал ЕС отказаться от российского газа, а потом — от ископаемого топлива в общем

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Olivier Mattys/Reuters

Председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе выступления в парижском Институте политических исследований призвал освободиться от российских углеводородов, а после и ископаемого топлива в целом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы должны освободиться от зависимости от ископаемого топлива и еще быстрее — от зависимости от российских углеводородов <...> Несколько дней назад, в минувшую пятницу, в Брюсселе были подтверждены решения, как действовать: мы как члены союза, наконец, начнем обсуждать совместные закупки газа. Мы, наконец, внедрим совместные стратегии европейского хранения запасов газа и ускорим необходимые инвестиции в инфраструктуры, например, в интерконнекторы и терминалы для сжиженного газа», — заявил Мишель, говоря о программе ЕС по обеспечению энергетической безопасности.

Обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман полагает, что усиление экономического давления на Москву может расколоть единство западных стран, когда они столкнутся с ростом цен, потерей рабочих мест и социальными проблемами из-за увеличения числа беженцев из Украины.

Согласно его оценке, в этом случае им придется искать компромисса с российской стороной на условиях, которые сейчас могут казаться неприемлемыми. С другой стороны, эскалация военного конфликта, полагает он, может привести к тому, что от западных лидеров потребуют непосредственного вмешательства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявляла, что официальный Брюссель, вводя санкции против России, обрекает жителей Евросоюза на жизнь с запредельными ценами на электричество и топливо, а также массовую безработицу.

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Санкции против России
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