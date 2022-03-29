Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Иностранцы стали реже получать российское гражданство 08:45
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России... 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34

Япония отказалась расплачиваться за российский газ в рублях

Власти Японии попросят компании не платить за российский газ в рублях

Слушать
Остановить
close
100%
Global Look Press

Власти Японии попросят свои компании не расплачиваться за поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в рублях при поступлении подобных запросов со стороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

По его словам, на данный момент не известно, подпадают ли заключенные японскими компаниями контракты на поставки СПГ из России под требование об уплате в рублях.

Мацуно добавил, что в соответствии с договоренностями на уровне G7 правительство намерено просить японские компании не принимать подобные требования.

28 марта президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

Позже страны G7 приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. Отмечается, что соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена заниматься благотворительностью и осуществлять подачу Европе своего природного газа бесплатно.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+