Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Гол и передача Наместникова помогли «Далласу» обыграть «Сан-Хосе» 08:40
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России... 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30

Спрогнозирован доллар за 70 рублей

Эксперт Кочетков допустил укрепление рубля на докризисный уровень

Слушать
Остановить
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков считает, что рубль вполне может вернуться к уровням, которые наблюдались до нынешнего геополитического кризиса. По его оценке, российская валюта фундаментально недооценена. Но для этого, отметил эксперт в комментарии «Прайм», должно произойти улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в долларах и евро.

Тактика хранения резервов в валюте оказалась не вполне безопасной, поэтому перевод экспорта на расчеты в рублях приобрел новый смысл, указал Кочетков. По его оценке, это поможет укреплению национальной безопасности и сделает российскую валюту более стабильной.

Также специалист считает, что любой кризис завершается, и завершиться этот.

Без внешнего давления рубль мог бы торговаться на уровне 55–65 за доллар, заключил Кочетков. Он также считает, что стабилизация внешнеполитической ситуации способна вернуть курс к значениям около 70 рублей, в крайнем случае — 80–90 за доллар.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что перевод торговли газом с недружественными странами в рублевую зону являются весомым фактором, обещающим дальнейший рост курса рубля. Как отметил специалист, другие факторы, которые сделают рубль сильнее — это низкий импорт, высокие цены на сырьевых рынках, «заморозка» торгов на бирже РФ для нерезидентов, сокращение перетока иностранных валют.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+