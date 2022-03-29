«ИрАэро» готова заняться ремонтом двигателей для Ан-24 и Ан-26

Ремонт двигателей для самолетов Ан-24 и Ан-26 готова взять на себя иркутская авиакомпания «ИрАэро», если закрывающийся Ростовский завод гражданской авиации № 412 передаст ей оборудование. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Накануне глава региона провел встречу с руководством авиакомпании.

Двигатели этих бортов ремонтируют на двух заводах, указал Кобзев. Ростовский завод в ближайшее время планирует прекратить работу.

«В «ИрАэро» готовы организовать на своей базе площадку для ремонта, если этот завод передаст соответствующее оборудование», — предложил губернатор Иркутской области.

«Аэрофлот» в апреле начнет рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан.