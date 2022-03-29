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В Китае полагают, что малый бизнес КНР может заполнить пустоты на российском рынке

South China Morning Post: малый бизнес Китая может заполнить пустоты на российском рынке

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«Газета.Ru»

Малый и средний бизнес Китая рассматривает возможности для ведения торговли в России на фоне массового ухода с него западных компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Отмечается, что МСП Китая хотят заполнить образовавшиеся ниши на рынке, что может придать дополнительный импульс российско-китайской торговле. Аналитик из инвестиционной компании Loomis, Sayles & Company Чжуан Бо полагает, что, прежде всего, от этого выиграют частные китайские продавцы автозапчастей, продуктов питания, медицинских товаров и компонентов для инфраструктуры.

«Санкции останутся, но крупные инфраструктурные проекты должны продолжаться. Объем торговли между двумя странами определенно увеличится в ближайшие пару лет», — отметил эксперт.

В то же время крупные компании, считает он, будут действовать с осторожностью, опасаясь санкций западных стран. По его мнению, они
«попытаются найти скрытые способы работать за кулисами».

Ранее агентство Bloomberg писало, что торговые отношения России и Китая ухудшились на фоне начала специальной военной операции на Украине.

В марте таможня КНР поделилась данными о том, что товарооборот китайско-российской торговли за январь — февраль 2022 года достиг $26,43 млрд, что на 38% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Так, российский экспорт в эту страну вырос за указанный период на 35,8%, до $13,8 млрд. Россия импортировала из Китая товаров и услуг на сумму $12,6 млрд, в годовом исчислении рост составил 41,5%.

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Санкции против России
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