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РБК: Банк России не поддержал полную отмену НДФЛ с доходов по ценным бумагам РФ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Временное освобождение доходов по ценным бумагам от налога на доходы физических лиц может быть применено лишь для малой части активов, уточнили в Ассоциации владельцев облигаций (АВО). Об этом сообщает издание РБК.

АВО был предоставлен ответ со стороны Банка России.

Ассоциация в начале марта направила в адрес ЦБ, Минфина и Минэкономразвития предложения о налогообложении доходов, которые были получены с ценных бумаг и банковских вкладов.

АВО выдвинула предложение, чтобы ввести налоговые каникулы по подоходному налогу на купонные выплаты по государственным, муниципальным и корпоративным облигациям. Речь также и о выплатах дивидендов по акциям как за 2022 год, так и за последующие налоговые периоды. Данная инициатива касалась лишь бумаг российских эмитентов.

Задачей данной меры АВО назвала «поддержку внутреннего фондового рынка и оживление спроса на нем». В организации обратили внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией, когда Московская биржа вынуждена приостанавливать торги, налоговые каникулы послужили бы эффективной мерой поддержки.

Окончательных решений, связанных с утверждением и одобрением мер в части полной отмены НДФЛ, пока не приводится.

Ранее совет директоров Московской биржи посоветовал не платить дивиденды за 2021 год.

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