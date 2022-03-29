Россиян предупредили о новом виде мошенников в сети

Кибераналитики Group-IB рассказали о новом виде мошенников в сети — киберпреступники создали 23 тыс. копий сайта «Столото», сообщает «Лента.ру».

Почти 22,6 тыс. из них представляли собой мошеннические сайты, и еще около тысячи — фейковые группы и аккаунты в социальных сетях. Также были обнаружены фейковые мобильные приложения. Большинство этих ресурсов были заблокированы Роскомнадзором.

Активная фаза создания фишинговых сайтов и платформ была во второй половине 2021 года.

Ранее в России активизировались мошенники, которые пользуются ажиотажем в связи с уходом «санкционных» брендов из страны.

Правозащитник Иван Соловьев привел в качестве примера жительницу одного из городов в Сибири, которая создала фейковую страничку магазина по онлайн-продаже одежды — мошенница сумела обмануть порядка 14 человек из десяти субъектов России, которых не насторожили условия об обязательной стопроцентной предоплате предлагаемых товаров.