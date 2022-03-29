СМИ сообщили о прибытии Романа Абрамовича в Турцию

Российский миллиардер Роман Абрамович в настоящее время находится в Стамбуле, где 29 марта пройдут переговоры делегаций России и Украины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что встреча представителей Москвы и Киева состоится во дворце Долмабахче.

Ранее источники газеты The Wall Street Journal сообщали, что у российского миллиардера Романа Абрамовича появились симптомы отравления — покраснение глаз, постоянная и болезненная слезоточивость, шелушение кожи на лице и руках. Аналогичные жалобы были и у двух других членов российской делегации, участвовавших в переговорах с украинской стороной в начале марта.

По информации WSJ, Абрамович в марте посетил Киев и Львов, а также лично встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».