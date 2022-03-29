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Российская экономика к концу года может лишиться 2 млн рабочих мест

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Число рабочих мест в экономике России к концу 2022 года может сократиться на 2 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на прогноз Центра стратегических разработок (ЦСР).

В прогнозе ЦСР есть два варианта развития событий на рынке труда в России в 2022 году. В первом — в случае долговременного спада экономики уровень безработицы вырастет с текущих 4,4% до 6,5%. Во втором сценарии российская экономика потеряет 2 млн рабочих мест к концу года, а безработица вырастет до 7,8%, но уже к лету 2023 года ситуация на рынке труда будет восстанавливаться.

В ЦСР указали, что сокращение числа рабочих мест будет, в основном, в тех отраслях, которые зависят от импортных компонентов. Речь идет об автопроме, бытовой технике, металлургии, удобрениях, строительстве, товарах для досуга, микроэлектронике и других отраслей.

Аналитики посчитали, что в долгосрочной перспективе российскую занятость может ждать структурная перестройка. При сокращении числа рабочих мест в одних сферах появится потребность в других. Однако пока неизвестно, в каком объеме «мигрирующим» сотрудникам придется обновлять профессиональные навыки.

Эксперты отметили, что даже при структурной перестройке российского рынка труда положение иностранной рабочей силы не изменится. С учетом колебания курса рубля, зарплаты мигрантов в России выше средних заработков в родных странах. Кроме того, у них нет проблем переводов своих заработков за рубеж. Поэтому оттока иностранных работников пока не ожидается.

26 марта Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ подсчитал, что в 2022 году на фоне введенных против России санкций уровень безработицы в стране увеличится до 6,2%, при этом реальные располагаемые доходы населения снизятся на 12%.

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