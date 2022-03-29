Курс доллара опустился ниже 88 рублей

Курс доллара в ходе открытия торгов на Московской бирже опустился ниже 88 руб. впервые с 28 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

По состоянию на 10.09 мск, курс американской валюты достиг уровня 87,7 руб. (-2,2%), к 10.00 мск курс доллара увеличился до 89 руб.

Курс евро сначала был на уровне 96,43 руб. (-0,17%), к 10.00 мск европейская валюта снизилась на 4,55%, до 101 руб.

Днем ранее, 28 марта, курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 руб. впервые с 28 февраля. А доллар достиг отметки ниже 92 руб. впервые с 1 марта.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков выразил мнение, что рубль вполне может вернуться к уровням, которые наблюдались до нынешнего геополитического кризиса. По его оценке, российская валюта фундаментально недооценена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».