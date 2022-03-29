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Глава Минстроя заявил о снижении цен на стройматериалы в России

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Стоимость строительных материалов в России начала снижаться. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ страны Ирек Файзуллин, передает РИА «Новости».

«Стоимость стройматериалов начала снижаться. Везде идет снижение», — отметил Файзуллин.

Министр поделился, что снижение стоимости подтверждается данными в ГИС ФЦС. Там снижение фиксируется практически ежедневно. При этом цены, в среднем, уменьшились на 9%.

24 марта всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) посчитал, что необходимо ввести эталонные цены на стройматериалы для госстроек. Соответствующее предложение уже направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Позже «Коммерсант» написал, что около 40% строительных компаний начали замораживать свои проекты по всей России. Застройщики делают это из-за антироссийских санкций, которые привели к подорожанию стройматериалов, нарушению логистических цепочек в поставках и увеличению финансирования.

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