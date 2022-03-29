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Песков прокомментировал сообщения СМИ о якобы отравлении Абрамовича

Песков: информация в СМИ о якобы отравлении Абрамовича не соответствует действительности

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Сергей Карпухин/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация в СМИ о якобы отравлении российского бизнесмена Романа Абрамовича перед его отправкой в Стамбул для участия в переговорах российско-украинских делегаций не соответствует действительности.

По словам Пескова, это часть информационной кампании, часть информационной войны.

«Да и вот они все, собственно, члены делегации, сейчас их по экранам телевидения показывали в Стамбуле. Это часть информационной войны, к этому нужно соответствующим образом и относиться. Просто нужно очень сильно фильтровать потоки информации», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее источники газеты The Wall Street Journal сообщали, что у российского миллиардера Романа Абрамовича появились симптомы отравления — покраснение глаз, постоянная и болезненная слезоточивость, шелушение кожи на лице и руках. Аналогичные жалобы были и у двух других членов российской делегации, участвовавших в переговорах с украинской стороной в начале марта.

По информации WSJ, Абрамович в марте посетил Киев и Львов, а также лично встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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