Матвиенко заявила, что она против национализации имущества зарубежных предприятий, ушедших из РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не поддерживает идею о национализации зарубежных компаний, прекративших вести свою деятельность в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Они должны будут определиться, будут ли они продолжать работу в России или все-таки уйдут. На этот счет у нас есть свои сценарии, свои предложения», — подчеркнула спикер Совфеда.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чистой уткой» планы по национализации имущества и компаний бизнесменов России. По словам представителя Кремля, на такие вымыслы не стоит реагировать.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

В конце февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил национализации имущества зарегистрированных в «недружественных юрисдикциях». Он объяснял, что такая мера возможна в качестве ответа на арест Западом средств российских граждан и компаний.