Курс доллара впервые с 28 февраля опустился ниже 87 рублей

Во время торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 28 февраля упал ниже 87 рублей, а евро — ниже 96 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

По информации на 13:18 мск курс доллара снизился до 86,97 руб. (-3,09%), а евро — до 95,95 руб. (-0,69%). По данным биржи на 13:12 мск, курс доллара находился на уровне 86,99 руб. (-3,08%), а евро снижался на 0,72%, до 95,9 руб. по данным на 13:13 мск.

Ранее доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский рассказал о том, что современные курсы рубля к доллару и евро демонстрируют резкий переход к новой экономической реальности и некоторое ожидание дальнейшего развития событий.

Эксперт также сообщил, что курс рубля может резко снизиться случае принятия решения о полном торговом эмбарго в отношении России, включая энергоносители, а также вывод РФ из долларовых расчетов.