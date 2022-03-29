Япония запретит экспорт иены и золотых монет в РФ

Японские власти запретят экспорт в РФ иеновых банкнот, золотых монет и слитков, сообщает Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Ограничение начнет действовать с 5 апреля.

С этой же даты будет запрещен экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе премиальных автомобилей и украшений.

Последний по времени пакет санкций Японии против России был введен в пятницу, 25 марта. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил о введении ограничительных мер против еще 25 россиян и 81 организации.

Глава ведомства добавил, что японские власти будут внимательно следить за «побочным влиянием» санкций, введенных Японией против России, на экономику страны и финансовые рынки, а также принимать шаги в координации со странами G7 и международным сообществом.