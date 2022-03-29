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Сбер предложил людям старшего возраста специальный счет с надбавкой за зачисление пенсии

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Depositphotos

В Сбере запустили новый продукт для людей старшего возраста и пенсионеров — «Счет Активный возраст» с надбавкой 10% за зачисление пенсии на счета в СберБанке, сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков, новый продукт сочетает в себе преимущества счета и вклада: привлекательную процентную ставку и гибкость в использовании средств.

«В любой момент, не выходя из дома, на счет можно перечислить средства в СберБанк Онлайн или, напротив, перевести с него деньги. А учитывая уникальные условия по продукту для клиентов, которые получают пенсию по возрасту на счет в Сбербанке, это отличная возможность сохранить свои средства под специальную повышенную ставку», — поделился он.

Отмечается, что открыть счет можно только в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Базовая ставка на остаток денежных средств по счету составит 5% годовых, повышенная — 15%. В банке уточнили, что при минимальном остатке менее 1000 рублей предусмотрена ставка 0,01%.

Также для действия надбавки, необходимо получать пенсию на любой счет в СберБанке. Это не касается единовременных социальных выплат.

Счет бессрочный, а проценты по нему начисляются ежемесячно. Его владельцем может быть гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства или иностранный гражданин, достигший возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно). Средствами на счете можно распоряжаться без ограничений.

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