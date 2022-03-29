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Курс доллара впервые с 25 февраля опустился ниже 84 рублей

Курс доллара опустился ниже 84 рублей, евро — ниже 93 рублей впервые с 25 февраля

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Во время торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 25 февраля упал ниже 84 рублей, а евро — ниже 93 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

По информации на 14:37 мск курс доллара расчетами на «завтра» снизился до 83,75 рубля (-6 рублей), а евро — до 92,95 рубля (-3,65 рубля).

Ранее курс доллара опустился ниже 85 рублей, а евро — ниже 95 рублей.

Накануне доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский рассказал о том, что современные курсы рубля к доллару и евро демонстрируют резкий переход к новой экономической реальности и некоторое ожидание дальнейшего развития событий.

Эксперт также сообщил, что курс рубля может резко снизиться в случае принятия решения о полном торговом эмбарго в отношении России, включая энергоносители, а также вывод РФ из долларовых расчетов.

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