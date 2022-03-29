Правительство снизило штрафы за просрочку коммунальных платежей

Пени и штрафы за просроченные платежи за коммунальные и жилищные услуги отвязали от текущей ключевой ставки Центробанка, чтобы они не стали несоразмерными для граждан. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин отметил, что при действующей ключевой ставке Центробанка максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ.

По его словам, расчет штрафов и пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги будет производиться исходя из ставки 9,5%, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

15 марта президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в стране отменят повышенные пени и штрафы за просрочку платежей за ЖКУ, которые ранее были привязаны к ключевой ставке ЦБ. В пояснительной записке к закону указано, что новые особенности расчета штрафных санкций необходимы в связи с повышением до 20% годовых Центральным банком ключевой ставки.