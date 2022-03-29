Минфин предложил выкупить за рубли евробонды с погашением 4 апреля

Минфин России объявил о досрочном выкупе евробондов с погашением на 4 апреля за рубли. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включающей накопленный купонный доход на дату оплаты, будет осуществлена 31 марта 2022 г. в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на указанную дату», — отмечается в сообщении.

В Минфине добавили, что владельцы выкупаемых облигаций с 29 по 30 марта могут направить в Национальный расчетный депозитарий поручения, чтобы перевести облигации на казначейский счет Минфина в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

В ведомстве указали, что обязательства по выкупленным облигациям будут признаны досрочно исполненными. При этом Минфин оставляет за собой право менять сроки выкупа облигаций.

Ранее во вторник Министерство финансов России в полном объеме исполнило обязательства по выплате купона на $102 млн по суверенным еврооблигациям с погашением в 2035 году. Отмечается, что выпуск был размещен в 2019 году.