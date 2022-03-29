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Производитель алюминиевой упаковки Ball решил продать бизнес в России

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Global Look Press

Американский производитель алюминиевой упаковки Ball Corporation решил закрыть и продать свой бизнес в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Мы приняли решение немедленно ограничить операции на трех наших производственных предприятиях в России и добиваться продажи нашего российского бизнеса новому владельцу», — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что в 2021 году российская доля бизнеса оставила 4% от всей выручки, которая по итогам года составила $13,8 млрд. А российские заводы за год произвели около 5% от общего числа мировых поставок алюминиевых банок для напитков.

У компании в России три завода. Один в Наро-Фоминске (Московская область), второй во Всеволожске (Ленинградская область) и третий в Аргаяше (Челябинская область). До этого были планы начать строительство четвертого завода в Ульяновске.

28 марта крупнейший в России поставщик упаковки Tetra Pak решил на время отказаться от выпуска в стране упаковок для вина и напитков объемом два литра. Компания уведомила клиентов из России о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки ряда комплектующих, вследствие чего производители напитков планируют поднять цены на проблемный вид товаров, чтобы снизить на него спрос.

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