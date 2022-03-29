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Глава МВФ назвала условие для исключения России из организации

Глава МВФ: исключить Россию из организации возможно при отказе членов признавать власти страны

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Yuri Gripas/Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева объяснила, в каком случае будет возможно исключение России из организации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

«Это очень сложное решение и возможно только, если остальные его (МВФ, — прим. «Газеты.Ru») члены заявят, что не признают больше правительство России», — сказала она, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Георгиева добавила, что экономика России в этом году окажется в глубокой рецессии из-за военных действий на Украине.

Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что происходящее на Украине нанесет серьезный удар мировой экономике. По его словам, серьезнее всего последствия скажутся на «более уязвимых странах».

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