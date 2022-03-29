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Johnson&Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию

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Arnd Wiegmann/Reuters

Американская компания Johnson&Johnson решила приостановить поставки своих средств личной гигиены в Россию на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

При этом компания подтверждает обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования.

В начале марта компания приостановила рекламную деятельность, регистрацию в клинических испытаниях и любые дополнительные инвестиции на территории России.

J&J — один из лидеров мирового рынка лекарств, товаров для здоровья и медицинско-гигиенических товаров — подгузников, средств для ухода за лицом. телом и зубами, детских товаров, предметов женской гигиены. Центральный офис компании в РФ находится в Москве.

8 марта стало известно, что американская компания Procter & Gamble не будет продолжать капитальные вложения в России и приостанавливает рекламную активность из-за ситуации на Украине. Корпорация также пообещала оставить на рынке РФ только «продукты базовой гигиены».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

Вскоре десятки стран ввели против России санкции. Ряд иностранных компаний приостановили свою деятельность и инвестиционные проекты в РФ. Среди них — крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой H&M, компания Inditex, владеющая Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, конгломерат производителей предметов роскоши Kering (Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent), производители напитков (Heineken, Carlsberg, Coca-Cola) и продуктов питания (Fazer), всемирно известные заведения общепита (McDonald's, Starbucks) и другие.

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Санкции против России
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