Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00
В Германии испугались, что газовое эмбарго поставит крест... 06:52

Оператор хорватского нефтепровода JANAF остановит прокачку нефти для Сербии

Слушать
Остановить
close
100%
Lucy Nicholson/Reuters

Оператор хорватского нефтепровода JANAF («Адриатический нефтепровод») заявил о приостановке прокачки сырой нефти для Сербии из-за санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

JANAF не работает напрямую на российском рынке, однако решение Совета ЕС об ограничительных мерах также включает договор о транспортировке сырой нефти, который оператор JANAF заключил с Нефтяной индустрией Сербии (65,15% принадлежат «Газпромнефти») — до 31 декабря текущего года.

«Данным договором зарезервированы транспортные мощности в общем объеме 3,2 миллиона +-10 тонн нефти, и он, если не произойдут изменения, не может быть далее реализован от 15 мая 2022 года и пока действуют ограничительные меры», — заявила компания.

Также Евросоюз решил объединить закупки газа, чтобы избежать конкуренции между странами на газовом рынке.

JANAF — часть нефтепровода Adria, который функционирует в Хорватии , Сербии и Венгрии с ответвлениями в Словению и Боснию и Герцеговину.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал возможный отказ от нефти и газа из России «выстрелом в ногу» для Европы.

Все новости на тему:
Санкции против России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+