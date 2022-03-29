Посол России заявил о блокировке счетов польской дипмиссии в Москве

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил о возможной блокировке счетов польского диппредставительства в Москве в качестве ответной меры.

24 марта дипломат сообщил, что Варшава заблокировала банковские счета российской дипмиссии под предлогом «финансирования терроризма».

По словам Андреева, российская дипмиссия сможет еще в течение какого-то времени работать за счет резервов, однако долго это продолжаться не сможет.

«Инициировала это польская сторона, ей и решать, заинтересована ли она в том, чтобы прекратили свою деятельность посольства России в Польше и, неизбежно, посольства Польши в Москве», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат добавил, что сегодня появились сообщения, что Россия в качестве ответной меры заблокировала счета польского посольства в столице России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Польшу в разрушении двухсторонних отношений.