OBI опровергла информацию о своем возвращении на российский рынок

Международная сеть магазинов строительных и хозтоваров OBI опровергла сообщения о якобы возобновлении работы своих филиалов на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы хотели бы еще раз ясно заявить, что все российские магазины, как и было объявлено в нашем последнем заявлении, останутся закрытыми на долгосрочную перспективу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что OBI планирует вновь открыть все 27 магазинов на территории Москвы и Санкт-Петербурга на предстоящей неделе. Об этом сообщил на форуме начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.

8 марта стало известно, что OBI прекращает работу на территории РФ. Руководство компании приняло такое решение в связи с событиями вокруг Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, — в проекте «Газеты.Ru».