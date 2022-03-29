Правительство Польши хочет заморозить активы субъектов, поддерживающих Россию

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил о намерении власти заморозить активы субъектов хозяйствования, поддерживающих Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня Совет Министров принял решение принять еще один пакет решений, который позволит принимать меры по заморозке средств на польской территории. Этот законопроект предполагает, что мы будем блокировать активы субъектов, которые способствуют поддержке российского вторжения в независимую Украину», — сказал он.

Мюллер уточнил, что страна будет создавать списки, отличающиеся от тех, которые содержатся в регламентах ЕС. Так, Варшава сможет замораживать средства, в том числе наличные деньги, чеки, переводы, депозиты, которые могут быть использованы для поддержки действий РФ.

«Также можно будет заморозить экономические ресурсы, это будет касаться как материальных, так и нематериальных активов, подвижных и недвижимых», — заключил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Польша введет запрет на импорт угля из России.