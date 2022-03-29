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Суд США отклонил апелляцию Дерипаски о снятии с него санкций

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Апелляционный суд американского округа Колумбия отклонил апелляцию бизнесмена Олега Дерипаски на решение окружной инстанции от июня 2021 года отклонить его иск к Министерству финансов США об отмене введенных против него санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, размещенное в электронной базе суда.

« [Апелляционный] cуд решил подтвердить постановление окружного суда», — говорится в документе.

США включили Дерипаску и связанные с ним компании в санкционный список в апреле 2018 года. Основанием для введения санкций формально стали действия бизнесмена от имени высокопоставленных чиновников Российской Федерации.

Осенью прошлого года американский телеканал NBC сообщил, что в доме российского миллиардера Олега Дерипаски проходят обыски. Журналист издания Том Винтер предположил, что они могут быть связаны с предвыборной кампанией 45-го американского президента Дональда Трампа. В ФБР подтвердили, что бюро проводит санкционированную судом «правоохранительную деятельность» в доме, который СМИ связывают с Дерипаской.

При этом телеканал ABC News со ссылкой на источник сообщил, что обвинения со стороны правительства США против Дерипаски не выдвигались.

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