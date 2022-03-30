В Китае заявили, что санкции угрожают миру гуманитарными проблемами

Заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Дай Бин заявил, что санкции серьезно повлияли на мировые финансовые рынки и будут создавать новые гуманитарные проблемы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эскалация санкций серьезно негативно повлияла на финансовые рынки, на торговлю, продовольствие, она будет влиять на жизнь общественности и будет создавать новые гуманитарные проблемы.

«Развивающиеся страны составляют большинство в мире. Они — не стороны этого конфликта, их нельзя втягивать в конфронтацию, они не должны страдать от последствий геополитических столкновений между крупными державами», — сказал китайский дипломат.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти намерены принять меры в ответ на антироссийские санкции, которые причиняют ущерб Китаю.

Он подчеркнул, что Китай будет предпринимать все необходимые меры и планирует твердо защищать законные права компаний и индивидуальных лиц КНР.