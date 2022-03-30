Небензя предупредил о последствиях попыток изолировать Россию

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал о последствиях попыток изолировать Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, он заявил, что стабильности мирового продовольственного рынка угрожают не действия российской стороны, а «безудержная санкционная истерия», которую западные страны развязали в отношении Москвы, не подумав о последствиях для собственных граждан, а также для населения развивающихся государств.

Как отметил дипломат, попытки изолировать РФ «экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба».

Он также подчеркнул, что лишь отказ от незаконных односторонних ограничительных мер может снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные продовольственные и сельскохозяйственные рынки.

Ранее в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) предупредили, что из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций ряд стран столкнутся с катастрофическим голодом.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».