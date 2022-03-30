Россиянам рассказали о способах бесконтактной оплаты в обход санкций

Начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Курзякова рассказала про способы бесконтактной оплаты с телефона в обход санкций. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она отметила, держатели банковских карт платежной системы «Мир» с подключенным сервисом Mir Pay, могут расплачиваться, как это делалось раньше. Как указала специалист, сервис доступен клиентам 80 российских банков и позволяет осуществлять бесконтактную оплату устройствами на операционной системе Android. При этом для всех владельцев смартфонов и умных часов от Samsung сохраняется возможность использования платежного сервиса Samsung Pay.

Также эксперт напомнила, что в некоторых магазинах можно оплачивать товары и услуги по QR-кодам. Кроме того, она отметила, что бесконтактная оплата по-прежнему работает для владельцев платежных колец, которые предлагают ряд банков.

Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в РФ.

Позднее в Центробанке России заявили, что уже выпущенные карты продолжат функционировать в стране.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».